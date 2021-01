Rissa tra bande: 9 ragazzi denunciati nel Napoletano, incastrati da testimoni e telecamere

Nove giovani tra i 18 e i 22 anni sono stati denunciati dopo aver dato vita a una violenta rissa all’esterno di un bar in via Campana a Quarto avvenuta lo scorso 8 settembre. I protagonisti delle violenze, appartenenti a due gruppi rivali, si sono colpiti a calci e pugni davanti a passanti e clienti del locale e delle vicine attività commerciali. Proprio le testimonianze di questi ultimi, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo la zona, hanno consentito ai carabinieri di risalire all’identità dei nove.

Una meticolosa indagine –condotta dai militari della Tenenza di Quarto- che ha chiuso il cerchio intorno ai protagonisti delle violenze: sette sono stati denunciati per rissa, due per omissione di soccorso. Eccetto uno, tutti sono già noti alle forze dell’ordine. Le violenze hanno provocato il ferimento di diversi componenti delle due bande che, per evitare di lasciare "tracce" in ospedale utili per le indagini, non hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari.

