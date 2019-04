Maxi rissa al ristorante nel Napoletano, denunciati quattro minorenni e un genitore

Sabato 6 Aprile 2019, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 14:17

Venerdì sera rovinato e tanta paura tra i commensali di un noto ristorante di San Giorgio a Cremano. È quanto accaduto ieri sera in via Manzoni, a due passi da Ponticelli. Attorno alle 21,30 all'esterno del locale ha infatti avuto luogo una rissa furibonda che ha coinvolto 4 minorenni - tra cui uno appena 13enne - e addirittura un genitore di un ragazzo di una delle due «fazioni».A scatenare l'alterco, secondo la ricostruzione di alcuni presenti, uno sguardo di troppo nei confronti di una ragazza. Gli screzi, le offese, prima di passare qualche minuto dopo alle vie di fatto. I protagonisti si sarebbero dati appuntamento fuori dal ristorante, finendo per darsele di santa ragione a pochi metri dai tavoli degli increduli clienti. Ad unirsi alla zuffa, in barba all'esempio da dare al figlio, anche il padre di uno dei ragazzi, che ha aggredito i rivali.La situazione ha rischiato di degenerare quando uno dei violenti ha impugnato una bottiglia di spumante con l'intenzione di usarla come arma nei confronti di un altro giovane. Fortunatamente l'intervento di un passante ha evitato il peggio, sottraendo l'improvvisata «clava» dalle mani del ragazzo.Pochi minuti dopo, a seguito del fuggi fuggi generale dei clienti, sono intervenuti sul posto gli agenti del vicino commissariato di Polizia di Stato. Gli investigatori hanno provveduto a denunciare tutti e 5 i facinorosi, alcuni dei quali hanno anche riportato lievi ferite nello scontro.