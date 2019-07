Domenica 7 Luglio 2019, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dito fratturato, trauma cranico, contusioni e lacerazioni procurate da morsi in tutto il corpo. Questo il bilancio di una violenta aggressione subita da una 26enne di origine brasiliana che ieri sera è stata colpita da schiaffi e pugni mentre si trovava in via Giuseppe Casciaro, nel quartiere Arenella.La donna ha riferito di essere stata assalita intorno alle 22, da altre donne e di essere stata vittima di un vero e proprio raid punitivo da parte di un gruppetto di giovani brasiliane che l'avrebbero percossa e presa a morsi, strappandole anche interi ciuffi di capelli. Effettivamente, durante il primo soccorso prestato dall'equipe del 118 intervenuta con l'ambulanza della postazione "Miano", i sanitari hanno ritrovato a terra molti capelli della vittima che presentava lacerazioni e ferite visibilmente compatibili con morsi umani.La 26enne C. R, è stata dotata di collare cervicale e trasportata all'ospedale Cto dove i medici hanno allertato le forze dell'ordine, riferendo dell'aggressione raccontata dalla giovane brasiliana.