Venerdì 12 Aprile 2019, 18:48

Villaricca. Rissa tra donne con le mazze da baseball, due donne ferite. E' quanto successo in un negozio di parrucchieri al centro storico di Villaricca. Secondo quanto appreso alcune donne avrebbero fatto irruzione nel negozio e, armate di mazze da baseball e bottiglie, si sarebbero scagliate contro tre donne all'interno del locale. Il movente dell'aggressione sarebbe legato a questioni sentimentali. La spedizione punitiva è durata pochi minuti e le tre donne sono state trasportate al vicino ospedale San Giuliano di Giugliano a bordo di due ambulanze. Una delle tre ha riportato diverse ferite alla testa e contusioni in varie parti del corpo. Ad indagare i carabinieri della Stazione di Villaricca che vogliono far luce sull'esatta dinamica dell'aggressione.