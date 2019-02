Martedì 5 Febbraio 2019, 10:12

Un cittadino extracomunitario, non ancora identificato in quanto sprovvisto di documenti, è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli. L'aggressione, probabilmente al termine di un litigo con un altro extracomunitario, è avvenuta in via Diomede Marvasi, nei pressi di piazza Garibaldi e Porta Nolana. L'uomo è stato trasportato da un'ambulanza all'ospedale Loreto Mare, dove è ricoverato in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita. Il fendente lo ha raggiunto al torace. Indaga la Polizia.