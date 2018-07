Mercoledì 4 Luglio 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 12:08

TORRE DEL GRECO - Una rissa tra giovani in un quartiere dormitorio, protestano i residenti: "Servono più controlli, la movida è scatenata: il rione è diventato un inferno". Notti insonni per gli abitanti della Vesuviana, popoloso quartiere che si snoda alla spalle della stazione centrale della Circumvesuviana e che, di sera, diventata il cuore della movida cittadina: una rissa tra baby gang - l'ultimo episodio di una serie di casi denunciati alle forze dell'ordine - ha riacceso le polemiche sulla convivenza tra teenager e famiglie della zona.A protestare è il presidente del comitato di quartiere La Vesuviana Giuseppe Demino: complice il nuovo caso di violenza tra adolescenti, Demino ha scritto un esposto alle forze dell'ordine per chiedere sorveglianza e sicurezza. "La zona del canalone è diventata terra di nessuno: i ragazzi sono senza freni, litigano, urlano, sfrecciano con gli scooter mettendo a repentaglio la sicurezza dei tanti anziani del quartiere", la protesta di Demino.Proprio ieri 5 minorenni originari del quartiere sono stati fermato con l'accusa di tentato furto in concorso: tra i 14 e i 17 anni, 5 volevano rubare la statua della Madonna delle Grazie dalla parrocchia di via Madonna Del Principio perchè tempestata di corallo e gioielli. I giovani sono stati arrestati e condotti presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.