Rissa in piazza Garibaldi, arrestati tre marocchini (uno già agli arresti domiciliari)

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rissa tre cittadini di nazionalità marocchina (47, 45 e 33 anni), già noti alle forze dell'ordine, sorpresi dai militari dell'Arma la scorsa notte a Napoli nei pressi di piazza Garibaldi mentre si affrontavano a colpi di calci e pugni.

Durante gli accertamenti è emerso anche che uno dei tre uomini - il 33enne - era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a Casagiove per tentato furto e risponderà, dunque, anche del reato di evasione. Gli arrestati sono in caserma in attesa di giudizio.

