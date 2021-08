Maxirissa vicino al Mav di Ercolano: caccia a due bande di giovani

Riesplode l'emergenza sicurezza a Ercolano. A poche settimane dalla stesa in via Pace, nella notte tra lunedì e martedì è esplosa una maxi-rissa in via IV Novembre. Lo scontro è avvenuto a pochi passi dal Museo Archeologico Virtuale. Secondo alcuni testimoni tutto sarebbe cominciato intorno all'una e allo scontro avrebbero partecipato una ventina di persone, quasi tutti giovanissimi giunti in sella a diversi motorini. Le urla e il forte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati