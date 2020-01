La Polizia municipale di Napoli è intervenuta in piazza Garibaldi per sedare una violenta colluttazione tra due persone. Gli agenti dell'Unità operativa San Lorenzo, durante il tentativo di riportare alla calma i due soggetti, sono stati aggrediti a loro volta da uno dei due che ha cercato di sottrarre l'arma d'ordinanza a uno degli agenti. Solo con l'intervento degli altri colleghi di pattuglia si è riuscito a immobilizzare l'aggressore, risultato poi privo di documenti, e a condurlo nei locali dell'Unità operativa San Lorenzo per procedere agli accertamenti del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA