I Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Napoli Poggioreale hanno denunciato per rissa tre persone straniere. I militari, allertati dal 112, hanno trovato in via Gianturco una persona ferita. L’ uomo era stato coinvolto in un tafferuglio all’interno dell’area ex Nato con altri due connazionali avendo la peggio.



I Carabinieri, grazie alle immagini di video sorveglianza, hanno individuato gli altri due uomini.



Le persone sono state denunciate e se la caveranno rispettivamente con 30, 3 e 7 giorni di prognosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA