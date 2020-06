Rissa in centro a Giugliano, accoltellato giovane barese

È stato accoltellato al gluteo e alla coscia un giovane originario di Bari durante una rissa successa al centro storico di Giugliano. Il tutto è avvenuto all'angolo tra via Roma e il corso Campano davanti a decine di persone. Da quanto appreso la vittima è stata trasportata all'ospedale San Giuliano di Giugliano dai medici del 118 con delle ferite da arma da taglio alla coscia e al gluteo e le sue condizioni non sarebbero gravi. La rissa ha visto coinvolti diversi giovani e i motivi non sono ancora chiaro. Sul fatto indagano le forze dell'ordine. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA