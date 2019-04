Rissa in strada nel napoletano : feriti al viso con delle mazze due giovani

Mercoledì 3 Aprile 2019, 23:42 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 23:44

Rissa fra un gruppo di giovani a San Giorgio a Cremano in via San Martino che ha attirato l'attenzione dei residenti.Tutto è avvenuto intorno alle 20 circa, quando un gruppo di ragazzi si è incontrato presso la suddetta via e dare inizio ad una vera è propria rissa. Ad aggiungersi poco dopo altri giovani che con delle mazze che si sono riuniti ai compagni e ferito due ragazzi al viso.Una lite avviata pare, per delle discussioni precedenti avvenute fra i membri del gruppo che, non rientrata ,sono giunti poi alle mani.Sul posto intervenuti i Carabinieri che hanno separato i giovani e sedato la situazione.Non è mancato lo spavento da parte dei residenti e i passanti del luogo che si sono trovati al centro di uno scontro fermato solo con l'intervento delle forze dell'ordine." Stavo attraversando la strada con mio figlio piccolo, quando ho visto l'inizio della rissa. Mi sono spaventata per mio figlio che si è trovato in mezzo", così commenta una testimone del luogo." Ormai i genitori vogliono essere amici con i loro figli perché è più facile, dove i ragazzi vogliono essere adulti e non capiscono il giusto e sbagliato", sottolinea un altro residente del luogo.Dopo che la rissa che è stata sedata, non sono state disposte denuncie.