Rissa tra minorenni fuori da scuola nel Napoletano: pugni e calci per una ragazza contesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 9 Maggio 2019, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima si sono beccati a suon di insulti, poi sono passati alle mani. Schiaffi, pugni e persino calci. Fino a quando passanti, compagni di scuola e vigili urbani non sono intervenuti riportando la calma. Protagonisti della rissa due minorenni, entrambi allievi dell'istituto nautico «Nino Bixio» di Piano di Sorrento: un episodio allarmante che ha spinto gli studenti a prendere posizione condannando con fermezza certi «gesti e comportamenti violenti lesivi di diritti e libertà fondamentali».LA DINAMICAErano appena terminate le lezioni quando i due giovani, uno originario di Sant'Agnello e l'altro di Castellammare, si sono incrociati a circa 200 metri di distanza dall'ingresso della scuola, sulle scale che collegano il piazzale antistante la chiesa di Santa Teresa a corso Italia. Tra i due sono immediatamente volati gli insulti, ben presto degenerati in uno scontro a suon di schiaffi, pugni e calci. Il motivo del contendere? L'interesse per la stessa ragazza: tanto è bastato perché si scatenassero rabbia e violenza senza precedenti. I due giovani se le sono date di santa ragione fino a quando passanti e compagni di scuola non sono intervenuti per dividerli. A riportare definitivamente la calma sono stati gli agenti della polizia municipale di Piano, in quel momento impegnati nel consueto servizio di pattugliamento e viabilità tra corso Italia e piazza delle Rose. Alla fine nessuno dei due contendenti ha riportato ferite o lesioni tali da rendere necessario il ricovero all'ospedale «Santa Maria della Misericordia» di Sorrento. Né sono scattate le denunce, sebbene non sia da escludere che magistratura e forze dell'ordine decidano di avviare ulteriori verifiche per approfondire ragioni e dinamica della rissa.