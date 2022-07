Rissa tra vicini a Ercolano, in quattro finiscono ai domiciliari

Due coppie di coniugi sono state bloccate dai Carabinieri mentre stavano dando vita a una rissa in strada ad Ercolano . I militari sono intervenuti ieri pomeriggio a via Pugliano trovando i quattro impegnati in una violenta lite. Gli uomini, di 40 e 68 anni, e le rispettive mogli di 35 e 62 anni, hanno proseguito la rissa anche dopo l'arrivo dei Carabinieri, che hanno faticato non poco per bloccarli.

Sono stati tutti portati in caserma e anche lì hanno tentato di aggredirsi a vicenda. Ad avere la peggio, secondo la prognosi dei sanitari del 118, la coppia di anziani: la donna è stata giudicata guaribile in 7 giorni per contusioni all'occhio destro, mentre l'uomo è stato trattenuto in osservazione per la frattura del naso. I quattro arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.