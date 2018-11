I carabinieri della stazione di Procida hanno denunciato in stato di libertà 7 persone (5 dominicani e 2 italiani) ritenuti responsabili del reato di rissa. Stamattina, verso le 6,30, hanno partecipato ad una violenta rissa, iniziata a causa di una lite per futili motivi all'interno del locale «il Flamingo» di Procida. L'intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei militari, coordinati dal Capitano Angelo Mitrione, per chiarire definitivamente la dinamica della rissa.

Domenica 11 Novembre 2018, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA