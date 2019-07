Nel weekend il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania ha intensificato le misure di osservazione e vigilanza e rafforzato i dispositivi di sicurezza già disposti negli scali ferroviari, in particolare quelli di Napoli Centrale e di Campi Flegrei, al fine di garantire l’ordinato svolgimento del servizio ferroviario in occasione della cerimonia di chiusura della XXX edizione delle Universiadi Estive, sottoponendo a controllo circa 2.500 persone: 5 gli arrestati e 8 le persone indagate per la presenza irregolare sul territorio nazionale e per l’inottemperanza al f.v.o., al divieto di ritorno e all’ordine dell’autorità.



In particolare, nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso del suddetto dispositivo di sicurezza, gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio nella Stazione di Napoli Centrale sono stati allertati da alcuni viaggiatori per una rissa in atto su un marciapiede esterno dello scalo ferroviario. I poliziotti intervenuti hanno dovuto faticare non poco per dividere i quattro contendenti, tre indiani e un marocchino, che si stavano picchiando violentemente, tanto che, per uno di loro, è stato necessario il ricorso alle cure del 118 per le ferite riportate.



Nel corso della colluttazione infatti un corrissante si è armato con una bottiglia di vetro che ha poi spaccato in testa al marocchino, procurandogli una ferita lacero contusa. I tre indiani coinvolti nella violenta rissa sono stati quindi arrestati e condotti in ufficio per gli adempimenti di rito, mentre per il marocchino le manette sono scattate al ritorno dall’ospedale. Nel corso dei successivi controlli in banca dati è emerso che erano tutti irregolari sul territorio nazionale ed i quattro sono stati anche denunciati per la legge sull’immigrazione. Sottoposti a giudizio con rito direttissimo odierno sono stati condannati a 4 mesi di reclusione.



Sempre nel fine settimana, D.I. un quarantaseienne pluripregiudicato campano, ha aggredito il personale ferroviario impegnato nelle verifiche dei titoli di viaggio e nel contrasto dell'39;evasione tariffaria nella stazione FS di Napoli Piazza Garibaldi. Il viaggiatore era privo di recapito di viaggio e all’atto del controllo, nel tentativo di oltrepassare il varco di accesso all’area dei binari di arrivo/partenza dei treni, ha colpito con una testata al volto un operatore di Protezione Aziendale addetto alla controlleria, procurandogli un trauma contusivo. Fermato dagli agenti della Polizia Ferroviaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari per Resistenza, Violenza o Minaccia a Pubblico Ufficiale e Lesioni.

Lunedì 15 Luglio 2019, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 17:00

