Risse e proteste: trasferiti gli uffici per le esenzioni del ticket di Torre del Greco

Dopo polemiche, proteste e anche qualche rissa scoppiata tra persone in attesa, che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, lo sportello Asl di Torre del Greco per consentire l’esenzione del ticket gestito dal distretto sanitario 57 avrà una nuova destinazione per fronteggiare i disagi. Non più nell’area a ridosso degli uffici di via Marconi, lì dove ogni volta si vedevano decine di persone ammassate in attesa del proprio turno, ma all’interno del centro vaccinale che da quasi due anni è attivo nei locali dell’auditorium Ponte Morandi dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

È quanto venuto fuori questa mattina da un incontro svoltosi tra il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, e la direttrice sanitaria del distretto cittadino, Agnese Borrelli, poi ratificato alla presenza del direttore generale della Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo. Già dalla settimana prossima, salvo imprevisti, lo sportello sarà operativo nei locali di piazzale Annunziata, consentendo ai cittadini di usufruire di spazi ampi e idonei, lontani dal caos veicolare come invece accade puntualmente in via Marconi.



Una decisione sulla quale è risultato determinante il lavoro svolto dalla vicepresidente del consiglio regionale, Loredana Raia, raggiunta dalle lamentele degli utenti: «Una condizione - afferma - che non era più accettabile e sulla quale ho trovato la massima disponibilità a cercare una soluzione idonea da parte dell’Asl Napoli 3 Sud, in particolare del direttore aziendale Russo e della direttrice del distretto Borrelli, che già fino al 31 dicembre aveva fatto partire, con gli operatori del servizio, un nuovo e più agevole calendario settimanale. La Regione lavora da anni per rendere sempre più fruibili i servizi al cittadino: l'individuazione del nuovo sportello alla Santissima Trinità va incontro alle esigenze degli utenti e diventa, ancora di più, un punto di riferimento per i cittadini, che altro non chiedono all’istituzione sanitaria e, più in generale, alle istituzioni tutte, di avere cura dei bisogni soprattutto delle persone più fragili, che meritano il massimo dell'attenzione».

Soddisfazione anche nelle parole del direttore generale della Napoli 3 Sud: «Abbiamo trovato - afferma Giuseppe Russo - grazie al lavoro compiuto dalla direzione sanitaria del distretto e alla disponibilità delle istituzioni, questa importante opportunità per venire incontro alle esigenze dei cittadini ed evitare il nocumento delle attese fronte-strada. I locali hanno bisogno di piccoli interventi che contiamo di ultimare la settimana prossima, quando verosimilmente avverrà anche il trasferimento».