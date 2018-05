Costi e debiti, la strategia dei clan: «Diamo il ristorante al calciatore». L'obiettivo del medico era Maggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Maggio 2018, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 09:34

Quando parlano di affari, chiudono sempre allo stesso modo: «Qua ci vogliono avvocati, medici e calciatori...». Concordano Mimmo Mollica, il presunto ragioniere dei Lo Russo, ma anche i due medici Luigi e Antonio D’Ari, tutti finiti in cella con l’accusa di reimpiego di capitali sporchi in attività di ristorazione. Per loro, per i manager alla conquista del Lungomare, ogni problema ha la sua soluzione, tanto che quando sono a corto di soldi, non riescono a fare fronte alle spese (tra debiti pregressi e spartizioni varie), c’è una sola scappatoia: «Mettiamo i calciatori in mezzo»; oppure: «Diamo il locale al calciatore». Hanno un modello, i due medici e il loro interfaccia nella mala Napoli, ed è Marco Iorio: che è «il marpione» che sta facendo un sacco di soldi appresso, che tiene i calciatori», tanto da fantasticare su una possibile partnership con il bomber argentino Maurito Icardi.Ma entriamo nel vivo delle conversazioni intercettate, quelle che stanno a sostegno della misura cautelare firmata giorni fa dal gip Emilia Di Palma. Dice Domenico Mollica: «Gigi li sta deviando nel pomeriggio i giocatori del Napoli, sono più contenti di venire il pomeriggio che la sera... sì, Gigi li sta deviando perché si mangia una latrina! Insomma, Gigi ha detto: “io li prendo i calciatori”, tiene Maggio pronto».Ecco: sul difensore del Napoli Cristian Maggio, ci sono almeno un paio di riferimenti da parte dei sedicenti imprenditori, che fanno di tutto per averlo nella propria compagine societaria. Chiacchiere, dal momento che non c’è traccia di un interessamento da parte di Maggio nei confronti di questi soggetti (probabile che Maggio neppure li conosca i fratelli D’Ari), che bastano da sole a dimostrare l’esistenza dello stesso «protocollo», dello stesso cocktail: i soldi della camorra (secondo i pm), volti presentabili (quelli dei professionisti in carriera, in questo caso due medici), vip del mondo del calcio.