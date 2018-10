Ristoranti e soldi del clan Lo Russo: a giudizio i due fratelli medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 10:21

Da dove arrivarono i soldi? O meglio: di chi erano quegli investimenti? È il punto centrale del processo a carico dei fratelli Luigi e Antonio D’Ari, i due medici detenuti nel carcere di Secondigliano dallo scorso 16 maggio, con accuse da brividi: favoreggiamento dell’imprenditore Marco Iorio e reimpiego di denaro sporco, con l’aggravante di aver favorito una delle più potenti consorterie camorristiche della città.È questo il punto principale del dispositivo pronunciato nella tarda mattinata di ieri dal giudice per le udienze preliminari Marcello De Chiara, a carico di due professionisti imputati per aver provato a rilevare alcuni ristoranti che erano stati sequestrati nel corso dell’inchiesta su un presunto riciclaggio sul lungomare.Una vicenda che ora attende il verdetto del Tribunale. Stando al rinvio a giudizio firmato ieri mattina dal gup, la prima udienza si svolgerà il prossimo 22 novembre, dinanzi alla sesta sezione penale del Tribunale di Napoli, in un processo che punta a chiarire l’esistenza di una sorta di terra di mezzo in grado di collegare le due Napoli: quella della borghesia delle professioni e quella delle piazze di spaccio, quella del commercio, dei talenti e quella della droga gestita da mani insanguinate.Inchiesta coordinata dal pm Enrica Parascandolo, il braccio di ferro tra le parti è solo all’inizio. Proprio in questi giorni infatti dinanzi al giudice De Chiara è arrivata la richiesta di revoca degli arresti, o meglio, di sostituzione della misura cautelare in carcere con un regime meno afflittivo.