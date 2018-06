Mercoledì 6 Giugno 2018, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindici mesi di cassa integrazione straordinaria per gli oltre 4600 addetti dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del polo logistico di Nola, per consentire gli investimenti e la ristrutturazione degli impianti che accoglieranno la produzione del nuovo modello premium promesso dal Lingotto. È quanto stabilito in un accordo presentato dall'azienda e condiviso da Fim, Uilm, Fismic e Ugl oggi, che muterà gli ammortizzatori sociali dei dipendenti di Pomigliano e Nola, fino a luglio in regime di contratti di solidarietà. Secondo trapela, nell'accordo è prevista la rotazione totale dei dipendenti che consentirà a tutti i lavoratori di maturare i ratei. A fine cassa integrazione, inoltre, tutti i lavoratori dovrebbero rientrare al lavoro. L'accordo sarà presto trasmesso anche al Ministero competente per la dovuta approvazione, dopodichè nello stabilimento, forse già a partire da luglio, si avvierà la cassa integrazione straordinaria.