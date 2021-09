È stata letteralmente salvata dai medici del 118 che l’hanno trovata in stato di forte agitazione psicomotoria ma alla fine, dopo attimi di paura e concitazione è andato tutto bene. Protagonista, stavolta per vicende estranee alla sue solite attività social, la nota tiktoker Rita De Crescenzo che nella tarda mattinata di oggi è stata soccorsa in via Medina.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati