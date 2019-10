La prima volta che... Rita Manzo: «Quella magica Grundig e il sogno di fare radio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 12 Ottobre 2019, 09:13

Metà anni Settanta. La piccola Rita non aveva più di otto anni, frequentava la scuola elementare, era brava in italiano ma se la cavava molto bene anche in matematica, con una particolare propensione per le tabelline - che recitava a memoria ogni volta che ne aveva la possibilità, meglio se alla presenza di un po' di pubblico. Brava, complimenti! - le diceva mamma Assunta -. Da grande farai la maestra. La maestra? Neanche per idea - rispondeva secca lei -, io da grande voglio parlare alla radio. Che cosa intendesse allora Rita Manzo per parlare alla radio non era ancora ben chiaro. Anche se la sua irresistibile passione per quella Grundig a valvole, poggiata sulla mensola della cucina era invece indiscutibile.