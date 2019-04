Martedì 9 Aprile 2019, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giornata di ritardi e soppressioni poi, nel pomeriggio, la rabbia dei pendolari: è dovuto intervenire l’Esercito per calmare i tantissimi viaggiatori della Circumvesuviana alle prese oggi con numerosi disagi e problemi. Colpa della mancanza di materiale rotabile, che ha costretto l’Eav a cancellare una decina di corse, mentre molte altre hanno accumulato ritardi intorno ai 30 minuti. Le difficoltà si sono verificate su tutte le linee: anche i Campania Express, i treni pensati per i turisti lungo la tratta per Sorrento, il cui biglietto costa anche di più, hanno fatto registrare ritardi intorno ai venti minuti. Nel pomeriggio, la lunga attesa dei pendolari al terminal di Porta Nolana, impossibilitati a tornare a casa, è sfociata in tensione: c’è stata una ressa sia ai tornelli che presso la biglietteria. C’è voluto l’Esercito (che già abitualmente presidia il piazzale del terminal) per riportare la calma