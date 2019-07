Ritrovata la mamma di Ercolano scomparsa: ecco dov’era

Martedì 2 Luglio 2019, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 13:18

ERCOLANO. Sospiro di sollievo ad Ercolano: è stata ritrovata da poco Lucia Cepollaro, la mamma 64enne scomparsa da ieri mattina alle 9.30 da corso Resina. Era uscita dicendo di andare a fare la spesa ma poi non era più rientrata, lasciando nella disperazione i suoi 9 figli di cui due che accudisce in casa.Su indicazione di un’amica della figlia la signora è stata ritrovata in una chiesa di via Toledo a Napoli in stato confusionale. Pare che si sia allontanata volontariamente, ma non è chiaro perché l’abbia fatto e dove abbia pernottato. Attivi anche i carabinieri della tenenza di Ercolano che ieri hanno avviato ricerche. Ora la signora sta tornando a casa ed ha bisogno di tranquillità e riposo. Quando la signora tornerà in condizioni di serenità, potrà rispondere dei motivi del suo gesto.