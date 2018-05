Ritrovata la ventenne scomparsa a Portici: fuga d’amore con il fidanzato segreto

Martedì 8 Maggio 2018, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 14:09

PORTICI. Ritrovata a Frattamaggiore la ventenne scomparsa a Portici da 24 ore: era scappata con il fidanzato. È stata ritrovata questa mattina dai carabinieri di Frattamaggiore Melania Grazioli, la figlia 20enne di Pino, giornalista ed editore del canale satellitare Tv Paradise. Questa mattina i genitori di Melania, allertati dai carabinieri, sono corsi nella caserma di Frattamaggiore a recuperare la ragazza.Era stata fermata per strada dagli uomini dell’Arma e portata in caserma, dopo aver trascorso la notte per strada insieme al compagno di Frattamaggiore e di cui i familiari non sapevano nulla. All’arrivo dei genitori la ventenne, molto impaurita, ha raccontato di essere scappata con il suo fidanzato di cui è molto innamorata e che ha organizzato con lui la fuga perché timorosa che i genitori non accettassero quell’unione. Mamma e papà però l’hanno perdonata e portata a casa.A lanciare l’allarme ieri sera il padre della ragazza, dopo regolare denuncia ai carabinieri della Tenenza di Ercolano. La ragazza era uscita alle 8 del mattino per andare a scuola, l’istituto tecnico di Grafica a Portici, e non era più rientrata. Nella serata di ieri il papà Pino ha avuto una crisi nervosa ed è stato soccorso all’ospedale. «Sono ancora sotto choc- ha detto Pino Grazioli- perché lei non si era mai allontanata. Deve stare tranquilla, il ragazzo è perbene e noi non la puniremo».