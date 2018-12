Venerdì 14 Dicembre 2018, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono state rintracciate dai carabinieri in un noto centro commerciale di Napoli, Claudia e Marika le due quindicenni residenti rispettivamente a Forio e Ischia Porto, che da ieri mattina avevano fatto perdere le loro tracce lasciando in apprensione familiari e parenti. Le due minorenni sono state trasferite al comando della compagnia Carabinieri di Poggioreale, in attesa di essere riaffidate ai loro genitori. Claudia e Marika, si sono allontanate volontariamente dall'isola ieri mattina, marinando la scuola. L'allarme è stato infatti lanciato dalle famiglie solo nel primo pomeriggio di ieri, quando ci si è resi conto che le due ragazzine non avevano fatto rientro alle rispettive abitazioni. I carabinieri di Ischia inizialmente hanno effettuato controlli sull'isola, che poi sono stati estesi alla terraferma. Poco fa, la notizia del ritrovamento. A riconoscerle un'altra ragazza di Ischia che si trovava nella struttura