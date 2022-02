È vivo e in discrete condizioni di salute S.P. il giovane napoletano scomparso da giovedì pomeriggio sull'isola di Stromboli. È stato ritrovato a Stromboli questa mattina da una squadra di ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. Il ragazzo, trovato nella zona impervia di Vallonazzo, è stato accompagnato presso la locale guardia medica per i controlli sanitari. Sul posto per le operazioni di ricerca sono stati presenti il Sagf della Guardia di Finanza, insieme ad un loro elicottero, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, i Volontari della Protezione Civile.

