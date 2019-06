La macchina della solidarietà scatta via social: ritrovato Roberto Nocera

Sabato 8 Giugno 2019, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 12:29

CASORIA - Roberto Nocera è stato ritrovato. Il disperato appello lanciato dal fratello sui social ha scatenato una vera e propria macchina della solidarietà. Mancava da casa da domenica 2 giugno. Le centinaia di condivisioni del post in cui si chiedeva disperatamente di avere un aiuto per ritrovarlo, regalano un lieto fine.Infatti, ieri intorno alle 13.00, proprio un gruppo di ragazzi, tra cui un amico di famiglia, hanno riconosciuto quel giovane dalla foto pubblicata su Facebook, nei pressi del megastore Globo in via San Salvator. Subito riescono a contattare i familiari che si precipitano per riabbracciarlo e riportarlo a casa. Il 38enne, a causa di problemi di salute, si era allontanato da casa indossando un jeans scuro, una tuta del Milan e un giubbotto di pelle nera. Era già accaduto altre volte, ma questa volta di lui si era persa ogni traccia. Da quella domenica 2 giugno i familiari hanno vissuto cinque interminabili giorni di angoscia, fino alla telefonata dell'amico del fratello che ha riportato il loro Roberto a casa.