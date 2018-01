Rituale e ecologico: il tuffo a mare per l'Epifania

Venerdì 5 Gennaio 2018, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 17:20

Quello del primo dell’anno è una tradizione che attraversa il Paese e non solo: il bagno nell’acqua fredda del mare d’inverno è considerato sì un cimento, una prova per persone sprezzanti del brivido, ma anche in qualche modo un rituale beneaugurale.Non è però il solo, perché anche l’Epifania ha i suoi tuffi, e chi ne è seguace appassionato. Quest’anno, le iniziative previste per questo sabato 6 gennaio sono due – una a Posillipo e una a Sam Giovanni a Teduccio.Ma andiamo a vederle nello specifico.Torna allora l’appuntamento annuale con il “Cimento invernale dell’Epifania” del Circolo Nautico Posillipo (ci si vede alle 12 a via Posillipo 5; per maggiori informazioni si può fare riferimento alla mail ufficiostampa@cnposillipo.org), dove questa edizione sarà dedicata a Maurizio Tortora – scomparso recentemente. E proprio una poesia di Tortora – la “Preghiera del cimento” – sarà letta a apertura della manifestazione, alla quale possono prendere parte tutti coloro che lo desidereranno.Al termine, invece, saranno consegnati le coppe al socio e al non socio più anziani che si saranno tuffati, un riconoscimento per la categoria delle signore, e medaglie a tutti.Per la seconda iniziativa, si vede invece (può partecipare chiunque lo voglia) alle 11.30 sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio (all’altezza della passeggiata a mare II vico Marina): qui si procederà alle 12 con il “Tuffo dell’Epifania”, e alle 12.30 con le premiazioni.L’incontro però – che è organizzato dall’Aics della Campania, in collaborazione con Asd “Il Gabbiano di Napoli”, il Centro subacqueo Sant’Erasmo, “La fabbrica delle idee”, le associazioni “Pescatori I e II vico Marina” e “Mare e musica" – ha anche lo scopo di sensibilizzare istituzioni e cittadini sui temi dell’ambiente, sull’importanza del mare come risorsa non solo turistica, ma anche produttiva, sociale, culturale.