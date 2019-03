Riuniti intorno a un tavolo da cucina per contare 17mila euro: tre denunciati nel Napoletano

Venerdì 22 Marzo 2019, 13:11

I carabinieri della tenenza di melito hanno denunciato per ricettazione un 24enne del luogo già noto alle forze dell’ordine, la madre 42enne ed un 42enne di Giugliano che si trovava insieme ai due nonostante fosse sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.Durante un controllo a casa di madre e figlio (il 24enne è sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali) i carabinieri hanno trovato i 3 intorno al tavolo della cucina a contare migliaia di euro in contante.I 3 hanno provato a nascondere i soldi ma i carabinieri hanno comunque trovato e sequestrato 17mila euro oltre a documentazione bancaria e bancomat.Tutti dovranno rispondere di ricettazione, il 42enne anche di aver violato l’obbligo di dimora.