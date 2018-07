Riviera di Chiaia, paura nel cantiere: gru si abbatte, sfiorata tragedia

Lunedì 2 Luglio 2018, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 09:49

Riviera di Chiaia, l'inizio dei lavori al manto stradale paralizza la circolazione. E contemporaneamente nel cantiere della Linea 6 si sfiora la tragedia: una gru si è abbattuta al suolo, per fortuna non c'è stata nessuna conseguenza per chi in quel momento era al lavoro. Ancora ignote, per il momento, le cause dell'incidente.Da oggi la Riviera di Chiaia rifà il look al pavè e diventa a scartamento ridotto per tutta l'estate. Tutto il traffico da Mergellina sarà convogliato su via Caracciolo. Fino al 1 ottobre, senso unico di circolazione da piazza Vittoria a piazza della Repubblica. I cantieri occupano il lato interno della strada, quello opposto alla Villa Comunale, dove ci sono gli edifici. Il traffico viene spostato a step, quindi, sulla corsia preferenziale, dedicata in passato al tram. Sospesa anche la sosta nelle aree interessate. I lavori, infatti, avverranno in tre fasi. Mano a mano che sarà cantierizzata la strada sul lato interno, i veicoli passeranno sulla preferenziale nel tratto corrispondente. Auto e bus, quindi, circoleranno assieme sulle due corsie della preferenziale. Chi proviene da piazza Sannazaro e vorrà raggiungere piazza San Pasquale dovrà fare il giro su viale Dohrn e via Caracciolo e tornare indietro, svoltando a piazza Vittoria. Modificati i percorsi anche di 6 linee bus. I lavori saranno eseguiti dall'Ansaldo Sts e rientrano nell'ambito degli interventi di riqualificazione connessi alla Linea 6 del metrò.