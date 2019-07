Rivolta contro i rifiuti: sacchetti in strada a Torre del Greco

Mercoledì 10 Luglio 2019, 22:55

TORRE DEL GRECO. Rivolta popolare contro i rifiuti: cittadini bloccano la circolazione con i sacchetti. La crisi dei rifiuti degli ultimi giorni, nella città che con difficoltà stava uscendo da una grave emergenza, sta portando i cittadini all’esasperazione anche a causa del forte caldo.Poco fa in via Lamaria alcuni residenti hanno dato vita ad una vera e propria rivolta, riversando tutti i sacchetti accumulati al centro della strada, bloccando la circolazione, e sotto il ponte della Circumvesuviana di Sant’Antonio.Sul posto ora le forze dell’ordine che stanno sedando gli animi. Domenica un uomo ha dato fuoco a tre cassonetti dell’immondizia, ma è stato sorpreso in flagranza e arrestato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Torre del Greco alla guida del capitano Emanuele Corda.