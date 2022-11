La scomparsa di Roberto Maroni - ex segretario della Lega già ministro dell'Interno - non è passata inosservata nemmeno negli ambienti del tifo napoletano. Nella notte in città è comparso uno striscione ultras dedicato all'ex governatore della Lombardia: «Volevi vederci morti ma noi abbiamo visto morire te», il messaggio poco gentile rivolto a Maroni.