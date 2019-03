Massimo eletto segretario della Uil Sicurezza di Napoli

Sabato 30 Marzo 2019, 19:10

Roberto Massimo è il nuovo segretario della Uil Sicurezza di Napoli, eletto stamattina, nel corso del primo Congresso provinciale del comparto, tenutosi nella sede della UIL Campania, a Varco Pisacane. Nel corso del Congresso Antonio Lanzilli, il segretario Nazionale Generale della Uil Sicurezza, ha portato alla luce le ombre ed i limiti del settore: «dalla mancanza di alcune tutele, al rafforzamento dei diritti dei lavoratori delle Forze dell'Ordine, anche attraverso un necessario e non più rinviabile rinnovo del contratto di settore, fino alla riorganizzazione e all' incremento del personale, considerando l'età media dei poliziotti italiani , 46 anni, ma soprattutto in vista dei 40 mila poliziotti che andranno in pensione entro il 2030».«Un comparto importante quello delle nostre forze dell'ordine - dice lo stesso Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania - perché nelle mani di questi lavoratori e lavoratrici c'è la sicurezza dei nostri cittadini, dei nostri territori, c'è la lotta complicata della criminalità organizzata ed il contrasto ad ogni forma di illegalità. Ma tutto questo è possibile solo dando dignità, tutele e strumenti ai lavoratori della sicurezza».«Un lavoro di squadra è fondamentale dentro e tra I lavoratori delle Forze dell'Ordine - afferma il neo segretario della Uil Sicurezza, Massimo - perché il lavoro che affrontiamo ogni giorno è un lavoro di responsabilità e di lucidità in un territorio complicato come quello napoletano. Come UIL abbiamo il dovere di tutelare i nostri lavoratori per metterli nelle condizioni adatte affinché la lotta alla criminalità sia più efficace». Al congresso di questa mattina era presente anche l'Assessore regionale alla Sicurezza, Franco Roberti.