Roccarainola, 2 incidenti in 4 ore: auto incastrata tra muro e albero

Un pomeriggio e una serata movimentati quelli del 25 aprile a Roccarainola. Due incidenti hanno caratterizzato la domenica della Festa della Liberazione nel paese dei ristoranti. Nel pomeriggio, poco prima delle 18, una utilitaria, per motivi ancora da chiarire, è entrata nella isola pedonale di piazza San Giovanni nel centro di Roccarainola: il conducente ha perso il controllo e l’auto è rimasta incastrata tra un muretto di cinta e un albero, danneggiando anche una vettura parcheggiata nella strada adiacente.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale. In tarda serata, poco dopo le 22, il secondo incidente all’incrocio di via Matteotti e via Luigi D’Avanzo, nella strada che conduce a Cicciano, dove due auto si sono scontrate, sembra per una mancata precedenza. Sul luogo dell’incidente i carabinieri del nucleo radiomobile di Nola.