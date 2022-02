Roccarainola, gettano rifiuti ai piedi del monumento ai caduti: multati

Piccoli e grandi incivili crescono. Abbandonare i rifiuti senza curarsi dell’ambiente e del decoro urbano è una pratica di per sé già odiosa. Ma c’è anche di peggio: tipo gettare immondizia ai piedi del monumento ai caduti delle guerre o nei pressi di una caserma in pieno centro urbano. Un doppio episodio accaduto a Roccarainola e scoperto dai carabinieri forestali del paese dei ristoranti.

APPROFONDIMENTI IL CASO Eseguito mandato di arresto europeo emesso dalle autorità... L'INTERVENTO Sfregiata dal marito brasiliano, donna al Vomero chiede aiuto al 113 IL CASO Pusher con mille euro in tasca arrestato in un sotterraneo L'INTERVENTO Napoli, ruba la benzina ​da sei scooter: arrestato

Il tutto è stato registrato – ad alta risoluzione – dalle nuove telecamere del sistema di videosorveglianza installato in piazza San Giovanni nel cuore di Roccarainola. L’occhio elettronico ha immortalato due giovanissimi (14 e 13 anni) che, dopo aver mangiato pizza,panino e fritture, hanno preferito lasciare ai piedi del monumento dei caduti i resti del bivacco per poi tornare a casa. Il giorno successivo i forestali hanno identificato i due minorenni e hanno sanzionato i loro genitori con una multa di 50 euro che, in caso di mancato pagamento, può salire fino a 300 euro. Il secondo episodio di inciviltà riguarda un 50enne di Nola che ha abbandonato nella notte un sacchetto di rifiuti solidi urbani sul retro della caserma dei forestali. Anche qui tutto registrato dalle telecamere: la sanzione in questo caso è stata di 600 euro. Un “avvertimento” visto che in caso di reiterazione del reato è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e una multa fino a 10mila euro.