Incendio a Roccarainola, notte di fuoco: in fiamme cinque autovetture

Una notte di fuoco e di tensione. A Roccarainola verso le 2, i carabinieri della stazione di Roccarainola e della compagnia di Nola sono intervenuti presso un’area parcheggio in via Fosso, nell'ex rione Gescal, nella zona conosciuta come i 27 appartamenti, strada che collega Roccarainola e Cicciano.

Secondo una prima ricostruzione sono cinque le autovetture (una Skoda, una Panda, una Punto, una Multipla e una Lancia Delta) incendiate che sono andate completamente distrutte. Le fiamme sono state domate dai vigli del fuoco del distaccamento di Nola. Al momento non si esclude alcuna pista con le indagini in corso da parte dei militari.