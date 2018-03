Rogo negli uffici della Federico II: adesso spunta la pista anarchica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 19 Marzo 2018, 08:53

Al momento è la pista numero uno e non potrebbe essere altrimenti, in mancanza di una rivendicazione o di qualcosa che assomigli anche solo a una segnalazione. Al momento, ci sono loro sotto i riflettori, loro che sembrano - per scelta e convinzione ideologica -, completamente avulsi dalla realtà: parliamo degli anarchici, di quelli che si riconoscono sotto la lettera A in mezzo a un cerchio, target principale delle indagini della Digos, dopo il rogo della scorsa settimana. Mercoledì scorso, fiamme al secondo piano della Federico II, lì nel grande edificio di Corso Umberto, nel cuore degli uffici amministrativi della più grande università del sud Italia.Fiamme dolose, qual è la matrice? Chi aveva interesse ad attirare l’attenzione sul centro amministrativo dell’ateneo? Massimo riserbo investigativo, al momento la pista dell’eversione è quella più battuta. Indaga il pool antiterrorismo della Procura di Napoli, sotto il coordinamento dell’aggiunto Rosa Volpe (come raccontato da Repubblica venerdì scorso), c’è una traccia abbastanza chiara sul taccuino degli inquirenti. Una traccia che non batte piste esterne al mondo accademico, che non va - almeno sulle prime - alla ricerca di responsabilità lontane dall’aria che si respira sotto chiostri e porticati d’epoca.