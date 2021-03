Rogo tossico a ridosso dell'area industriale, in fiamme rifiuti nel campo rom di Giugliano. E' quanto sta accadendo ora nei pressi dell'area industriale di Giugliano dove insiste anche un campo rom. A dare l'allarme sono stati gli imprenditori della zona Asi che hanno allertato i vigili del fuoco. Nelle stesso momento del rogo era in atto una task force antiroghi dove vi erano i militari dell'Esercito e le forze dell'ordine. Ormai i roghi in zona sono quotidiani e i comitati ambientalisti hanno più volte segnalato la mancata presenza di controlli da parte delle forze dell'ordine. Appena qualche settimana fa era stato stipiulato l'accordo tra il Comune di Giugliano e i vigili del fuoco, ma ad oggi la nuova caserma non è ancora operativa.

