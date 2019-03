Giovedì 7 Marzo 2019, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2019 17:21

ERCOLANO. Paura sul Vesuvio, elicottero sorvola il parco Nazionale: rogo di erbacce, vigili del fuoco e forestali a lavoro. Il velivolo che sorvola il Vesuvio porta alla memoria la tragica estate del 2017 quando diversi canadair intervennero, anche dalla Francia, per spegnere o roghi che mandarono in fumo centinaia di ettari di macchia mediterranea. Così si sono subito preoccupati cittadini e attivisti, tra cui don Marco Ricci, della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù all’interno del parco, e sono andati a controllare cosa stesse accadendo.Si tratta di un incendio di erbacce, in via Vesuvio ad Ercolano, che un elicottero e alcuni mezzi dei vigili del fuoco stanno spegnendo in queste ore. Allertati anche o forestali della stazione di Torre del Greco che garantiscono che il rogo è in fase di spegnimento e si sta provvedendo alla bonifica. Pare si tratti di un incendio colposo scaturito da un abbruciamento di residui vegetali». Sul posto oltre ai vigili del fuoco, o carabinieri forestali. Ora bisogna capire come abbia preso fuoco la sterpaglia.