Incendio al Vomero, in fiamme auto e motorini: forse la scintilla da un impianto stereo

Auto in fiamme in via Kerbaker. Paura nella notte in una delle strade centrali del Vomero.

Pare, secondo una prima ricostruzione, che una mini vettura 50 sia andata in fiamme a causa dell'impianto stereo.

È probabile che alcuni fili abbiano fatto scoppiare la scintilla che ha dato vita poi alle fiamme. Il rogo si è esteso poi anche alle altre vetture parcheggiate e ad alcuni motorini che si trovavano lì accanto in strada.

Il maxi rogo ha allertato i residenti che hanno vissuto ore di paura. In tanti si sono barricati in casa per evitare l'odore acre sprigionate dalle fiamme. Sul posto sono giunti poi i pompieri che con non poca difficoltà hanno domato le fiamme. L'area è stata poi recintata per evitare danni alle persone.