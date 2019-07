Napoli, topo d'auto 17enne arrestato dopo avere forzato la serratura a Posillipo

Giovedì 4 Luglio 2019, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta di rubare una vettura in sosta ma viene arrestato dai carabinieri. Il ladro è un 17enne di etnia rom, arrestato a Posillipo per tentato furto di un'autovettura. Il giovane è stato sorpreso dai militari dell'Arma all'interno di una vettura parcheggiata in via Orazio, alla quale aveva forzato la serratura della portiera. Insieme con lui c'era un complice sfuggito all'arresto.Bloccato, il 17enne è stato perquisito e gli sono stati sequestrati gli arnesi utilizzati per lo scasso e una torcia. Dopo le formalità di rito, il 17enne è stato affidato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.