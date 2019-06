CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Giugno 2019, 08:42

L'impegno a offrire una tensostruttura e attivare una task force di servizi sociali. Sono queste le soluzioni temporanee individuate dal governo, tramite il Comune di Giugliano, per gli oltre 400 rom sgomberati lo scorso 10 maggio. La comunicazione ha portato la Corte europea dei diritti umani a sospendere le misure urgenti richieste allo Stato. Ma la decisione, se da un lato è stata ben accolta da chi ha portato avanti il ricorso dei rom all'organo di Strasburgo, dall'altro ha riacceso lo scontro politico.LO SCONTROGli ultimi a inveire contro il sindaco Antonio Poziello e il loro stesso partito sono i consiglieri comunali del Pd. «Fa tanto rumore il silenzio tenuto dagli organismi provinciali e regionali del partito e degli stessi eletti nel nostro collegio. Un silenzio che è parso ai più una sorta di accondiscendenza all'azione del sindaco - scrivono in una nota -. Per sgombrare il campo anche noi da quella che riteniamo una scellerata ipotesi, chiediamo agli organismi provinciali e regionali di chiarire espressamente quale posizione intendono assumere rispetto alla intera vicenda in un incontro da tenersi presso il circolo di Giugliano».