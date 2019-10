Rottami di ferro e elettrodomestici sull'Ape, deunciati due rom nel Napoletano

Domenica 6 Ottobre 2019, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito di servizi di contrasto dei reati ambientali, i carabinieri di Qualiano hanno denunciato in stato di libertà due romeni, senza fissa dimora, di 39 e 21, resisi responsabili di ricettazione e trasposto illecito di rifiuti.I due uomini venivano sorpresi a bordo di una Ape Piaggio, la cui targa originale era coperta da una in cartone e il numero di telaio era coperto da uno strato di vernice, mentre trasportavano, senza alcun tipo di autorizzazione, diverso materiale ferroso e degli elettrodomestici in disuso.Il veicolo, che a seguito di un ulteriore accertamento è risultato rubato nell’estate dello scorso anno, è stato posto sotto sequestro.