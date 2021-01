Da giorni va avanti una vera e propria lotteria delle prenotazioni. Caccia al posto per i pendolari che la mattina presto partano da Salerno, Napoli e Afragola per raggiungere la capitale. Il rientro è sempre più complicato. E poco fa, sul treno in partenza da termini alle 15 è scattata la rivolta. Pochi posti per i pendolari. E questa volta hanno detto basta:«Fateci salire». Come si vede nell'immagine sono intervenute le forze dell'ordine.

Il treno è ancora partito con quasi due ore di ritardo. I pendolari che hanno bloccato il comnvoglio sono i salernitani. I napoletani, infatti, hanno ripiegato su un Intercity.

Ultimo aggiornamento: 17:08

