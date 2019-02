Furti in casa a Napoli, ladra romena incinta ma va in cella: «Può delinquere»

Giovedì 28 Febbraio 2019, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2019 20:12

Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno arrestato a Castel Volturno F.A.L. , cittadina romena di 30anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta avanzata della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.La donna è gravemente indiziata di furto in un appartamento a Napoli lo scorso 3 febbraio, unitamente ad altri complici già individuati e fermati.La misura cautelare è stata ritenuta necessaria, sebbene in stato di gravidanza, atteso il contesto criminale in cui vive la donna, all’allarmante pericolo di reiterazione dello stesso reato nonché ai numerosi precedenti penali che hanno indotto l’Autorità Giudiziaria a confermare la custodia cautelare in carcere.I poliziotti nell’eseguire l’ordinanza si sono avvalsi della collaborazione dei servizi sociali ai quali sono stati affidati i quattro figli conviventi della donna .