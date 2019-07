Rompe il cancello per accedere in spiaggia, napoletano denunciato a Portici

Venerdì 26 Luglio 2019, 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTICI - Incastrato dalle telecamere, l’uomo che ha danneggiato e quindi rotto il cancello di accesso all’area “off limits” di Villa D’Elboeuf, sul lungomare porticese. Si tratta di un napoletano, che dopo il riconoscimento avvenuto grazie ai filmati resi dagli occhi elettronici presenti in zona, è stato denunciato dai militari della Capitaneria di Porto (diretti da comandante Raffaele Falco).L’uomo avrebbe cercato in un primo momento di accedere alla zona semplicemente forzando il cancello che blinda la recinzione dell’intera area, chiusa ormai da tempo per motivi di sicurezza. Non riuscendoci, ha allora deciso di romperlo, ignaro che l’intera azione fosse stata immortalata dalle telecamere.E così, mentre era su una spiaggia libera del posto, è stato raggiunto dai militari e denunciato per i danni procurati alla struttura. Un ennesimo episodio vandalico, che a questo punto legittima ancora di più il pugno duro che stanno avendo Comune e Capitaneria nel contrasto a fenomeni analoghi.Non a caso, i controlli arrivano anche a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco Cuomo che nei giorni scorsi ha stabilito la chiusura notturna (dalle 21 alle 6 e 30) del varco principale per accedere alle spiagge nel versante dell’ex Lido Aurora. Una misura stabilita prima di tutto come deterrente per i teppisti e inoltre per tutelare la sicurezza dei cittadini di notte, quando in assenza di illuminazione pubblica e in presenza di cantieri, la zona poteva risultare piuttosto pericolosa.Persistente anche l’azione della Capitaneria, che attraverso la presenza delle telecamere di videosorveglianza e di pattuglie sul posto, sta monitorando costantemente l’intera area portuale.