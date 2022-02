Rosa Alfieri, folla ai funerali a Grumo Nevano per la ragazza uccisa dal vicino: «Le donne non sono palloncini da far volare via»

C'è già tanta gente all'esterno della chiesa di San Tammaro Vescovo a Grumo Nevano, dove a breve ci saranno i funerali di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa il primo febbraio dal vicino di casa Elpidio D'Ambra. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino e un intero paese si prepara così a dare l'ultimo saluto a Rosa. Abbassate, in segno di lutto, le saracinesche dei negozi.

Tanti ragazzi indossano magliette bianche con impresso il volto della 23enne, e una gigantografia di Rosa affissa a un portone laterale della chiesa sovrasta decine di lumini sistemati a terra a formare il nome della ragazza. Ai cancelli sono stati appesi striscioni con messaggi di affetto per la ragazza: «Sei la nostra guerriera, il nostro sorriso, il nostro punto di forza, ti porteremo sempre nel nostro cuore. Non ti dimenticheremo mai. Fai buon viaggio Piccolì», c'è scritto su uno striscione.

Su un altro si legge: «La tua luce sarà sempre con noi». Ci sono poi tanti messaggi dei bimbi del Circolo didattico «Giovanni Pascoli» di Grumo Nevano: «Le donne - si legge in uno di questi - non sono palloncini da far volare via» e altri in cui si chiede di fermare la violenza contro le donne.