SANT’ANTIMO. È tornata a scuola questa mattina Rosa di Domenico la sedicenne scomparsa per 10 mesi e ritrovata lunedì. I festeggiamenti dovevano svolgersi in maniera del tutto privata ma la notizia è trapelata così tanti amici e compagni di classe l’hanno raggiunta. La preside dell’istituto ha accolto la giovane che finalmente potrà completare il suo corso di studi. Per lei anche una torta di benvenuto. Ieri pomeriggio Rosa ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha raccontato di stare bene e di essere felice di aver potuto riabbracciare i suoi genitori. Ai cronisti che le chiedevano come avesse vissuto in questi 10 mesi non ha risposto. Gli stessi genitori hanno intimato i giornalisti di non porre domande relative a questi lunghi mesi di assenza. La riservatezza potrebbe essere legata a motivi giudiziari. Sul suo caso c’è infatti una inchiesta in corso.