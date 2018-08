Meno di 3.500 nomine in ruolo, Rostan: «Scorrere le graduatorie»

Lunedì 20 Agosto 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Far scorrere le graduatorie e autorizzare le nomine in ruolo nelle scuole sul territorio regionale campano». Lo chiede Michela Rostan, deputata LeU, vicepresidente Commissione Affari sociali della Camera. «Nella regione Campania - continua la deputata - il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato 3.449 nomine in Ruolo (di cui 1.539 alle Secondarie Superiori e 1.032 alle Medie). Un numero troppo basso per le esigenze. Ciò nonostante, molti posti a tutt'oggi non sono stati ancora assegnati, perché non si è provveduto a far scorrere le graduatorie prendendo atto delle rinunce arrivate via Pec dai nominati d'ufficio e dai primi convocati. Questi ritardi rischiano di penalizzare l'avvio delle lezioni e di tradire le aspettative di tanti docenti, vincitori di concorso, presenti nelle varie graduatorie, dopo decenni di precariato, che attendono una chiamata e vengono mortificati dall'intollerabile lentezza dei procedimenti amministrativi. Per questo rivolgo un appello al Ministro dell'Istruzione e al Dirigente scolastico regionale affinché si rispetti pienamente, e nei tempi giusti, il contingente assegnato alla regione Campania, coprendo tutti i 3.449 posti autorizzati, prendendo atto delle rinunce, e facendo scorrere le graduatorie in tempo utile per l'avvio delle lezioni».